Sinterklaasintocht Dokkum geschrapt: begrip en teleurstelling bij burgemeester Kramer

Kramer vertelt dat er al sinds juli werd gekeken naar een intocht op een 'zo coronaproof mogelijke wijze', maar is dat in Dokkum niet mogelijk door de aangescherpte maatregelen van de afgelopen weken. "De evenementen waar veel mensen op afkomen, die kunnen niet meer. De conclusie was van de organisatie was ook: als de regels er zo bij liggen, past het niet. Dan gaat het niet door", zegt hij.

Kramer vindt het jammer voor alle kinderen die gewoonlijk van het feest genieten, maar ook voor de burgemeester zelf is het een teleurstelling. "Het was voor mij de eerste keer geweest dat ik samen met de kinderburgemeester Marije Adema Sinterklaas mocht inhalen. Dan is het jammer voor mij dat het niet kan doorgaan."

Volgens de burgemeester betekent het schrappen van de sinterklaasintocht in Dokkum niet dat alle intochten in zijn gemeenten niet doorgaan, maar wordt per woonplaats bekeken wat er mogelijk is. "De sinterklaasintochten in de rest van Noardeast-Fryslân zullen niet anders zijn dan in heel Nederland, ze zullen niet of op kleine schaal doorgaan." Of een intocht wordt geschrapt of niet, hangt volgens de burgemeester van de intochtcomités af.