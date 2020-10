Buurtkamers tegen eenzaamheid Noardeast-Fryslân: praatje en educatie

Een 'Buertkeamer' is een laagdrempelige ontmoetingsplek, want de eenzaamheid is groot, vertelt Yolanda Dijkstra van de stichting AanZet achter de buurtkamers.

Zeker nu met de corona zijn mensen veel meer dan anders op zichzelf aangewezen en ontmoeten ze minder mensen of bijna niemand. Rutte zei ook nadrukkelijk dat de dagbesteding voor kwetsbare groepen in aangepaste vorm moet doorgaan, vertelt Dijkstra. Eenzamen vallen ook onder deze doelgroep.

Een ieder die er behoefte aan heeft, kan langs komen voor een kopje koffie of thee en een gesprekje. Vrijwilligers staan klaar om de mensen te ontvangen. Er is ook bingo, klaverjassen en lezingen van bijvoorbeeld de brandweer en de politie, al naar gelang wat de mensen willen.

De buurtkamers bestaan nu drie jaar. Onlangs werd er in Wâlterswâld er ook eentje geopend.