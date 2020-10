UMCG onderzoekt oorzaak ernst ziekte na oplopen coronavirus

Uit het noordelijke corona-onderzoek van Lifelines is eerder gebleken dat erfelijkheid een rol speelt in de mate waarop iemand ziek wordt van het virus. "Het beeld dat zich nu aftekent suggereert dat het immuunsysteem bij mensen die door corona ernstig ziek zijn, anders staat afgesteld", zegt onderzoeker Lude Franke. "Dat is dus voor een deel erfelijk bepaald."

Eerdere blootstelling ook van invloed

Daarnaast kunnen ook andere factoren een rol spelen in het ziekteverloop, net als eerdere blootstelling aan coronavirussen.

Het onderzoeksteam van het UMCG onderzoekt de mogelijkheden om het afweersysteem bij een grotere groep Lifelines-deelnemers te bestuderen. "Van iedere Lifelines-deelnemer is enorm veel bekend over hun gezondheid, leefstijl, familierelaties en meer", zegt Franke. "En dat van de afgelopen 15 jaar. Deze verzameling aan gezondheidsgegevens is voor wetenschappelijk onderzoek naar corona van grote waarde."

Antistoffen onderzoeken

Zo'n 130 Lifelines-deelnemers, die positief hebben getest op het coronavirus, wordt nu gevraagd om extra bloed af te geven. Met het bloed kijken de onderzoekers welke antistoffen mensen aanmaken, hoeveel dat gebeurt en hoe lang dat die antistoffen aanwezig blijven.