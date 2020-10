Koper in beeld voor glastuinbouwgebied Waddenglas, extra werk in de Waadhoeke

Het doel van Waddenglas is het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio, op een duurzame manier. Het wordt ontwikkeld door de provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar om het door te zetten, waren er investeringen nodig.

Friss wil daarom een beroep doen op de SDE-subsidie. Als die subsidie niet wordt toegekend, dan gaat de koop ook niet door. "Maar we zijn blij met de stappen tot dusver", zegt wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke.

Het plan voor het glastuinbouwgebied ligt er al jaren, maar tot nu toe was er niet veel belangstelling. De Pee: "Er zijn wat crisissen geweest, wat ook niet meehielp. Maar Friss lijkt nu heel serieus, ze hebben een mooi duurzaam glastuinbouwcomplex op het oog. Dat levert ook banen op voor onze regio."

Wel verlies

De drie partijen die het gebied hebben ontwikkeld, maken wel verlies op het complex. "Dat was in 2015 al duidelijk", zegt De Pee. "Al de tijd dat je het niet verkoopt, houd je wel rentekosten. Dus deze drie partijen nemen hun verlies. Maar dat is het wel waard, gezien de werkgelegenheid die het oplevert."

Over halfjaar duidelijkheid

Voor dat alles helemaal in kannen en kruiken is, moeten er nog een paar stappen worden gezet. "Eind december wil Friss ze de financiering rondkrijgen. Lukt dat niet, dan kunnen ze de koop intrekken. En in mei hopen we meer duidelijkheid te hebben over de SDE-subsidie. Als alle hobbels worden genomen, moet het in mei klaar zijn."