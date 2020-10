Werkgelegenheid in Fryslân relatief goed; jongeren wel hard geraakt door corona

Dat Fryslân relatief mild geraakt is door de crisis, komt doordat de werkgelegenheid in de sectoren als zorg, onderwijs niet is gedaald. En in die sectoren werken relatief veel Friezen. Ook de vraag naar personeel in de detailhandel food, techniek en ICT is nog vrij groot.

Sectoren die wel hard geraakt zijn door de coronacrisis, zijn horeca en catering, vervoer, uitzendbureaus en de evenementenbranch. Die hebben het zwaar door de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Jongeren wel hard geraakt

Wie in Fryslân wel hard worden geraakt, zijn jongere werknemers met flex- of uitzendkrachten. Die werken vaak in de horeca, cultuur, sport, recreatie en industrie. In economisch zware tijden, zoals nu, nemen werkgevers dan meestal het eerst afscheid van die werknemers.

Voor werkzoekenden uit die sectoren is het op korte termijn lastig om weer werk te vinden in die sector. Ander werk leren is een beter idee, volgens het UWV.

De cijfers

Vooral in de eerste maanden van de coronacrisis liep het aantal werkzoekenden op. Dat was in maart, april en mei. Daarna liep het aantal mensen in de WW weer wat terug. In totaal waren er in september 10.300 Friezen met een WW-uitkering. Dat is een groei van 12% in vergelijking met vorig jaar, toen het er 9.200 waren.