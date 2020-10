Friese seniorenvereniging roept op: 'kijk om naar mensen die de deur niet meer uit komen'

De onafhankelijke seniorenvereniging in Fryslân roept op om te kijken naar mensen die de deur niet meer uit komen. Bijna de helft van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar de kerstdagen alleen of hooguit met de eigen partner te vieren, blijkt uit een enquête.

"Dit is al aan de gang sinds de corona in onze provincie heerst", zegt Frans Kloosterman van de vereniging. "Er komen veel minder mensen over de vloer. Ik zou zeggen: kijk wat meer om je heen, naar mensen die er niet meer uit komen. Ga er eens heen, nodig ze uit, of bel ze. Met een mondkapje en op anderhalve meter kan er heel wat."

Mensen die zijn bang voor een besmetting. In Fryslân is het een hele tijd goed gegaan. Maar er is nu bijna geen dorp meer waar het virus niet is. Er wordt steeds op gehamerd: 'blijf thuis'. Het gevolg is dat mensen er niet meer uit gaan."