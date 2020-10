Coronanieuws donderdag 29 oktober: Doeksen past dienstregeling aan en KNVB stelt bekerloting uit

Tot zover dit liveblog van donderdag 28 oktober. We zetten nog een keer het belangrijkste nieuws op een rijtje:

Het RIVM meldt vandaag in Fryslân 123 nieuwe besmettingen met het coronavirus, gister waren het er 94;

Verpleegkundigen zeggen dat het kabinet nu moet ingrijpen, ambulances kunnen patiënten niet meer kwijt;

NHL Stenden en Campus Fryslân werken aan een internationaal onderzoek naar de effecten van de coronacrisis;

De alternatieve Elfstedentocht van 2021 gaat niet door, vanwege 'de opmars' van de pandemie in Europa;

In Dokkum gaat de intocht van Sinterklaas niet door, ondernemers zijn daar erg teleurgesteld over;

Rederij Doeksten past de dienstregeling aan vanwege het coronavirus, medewerkers van de nautische dienst zitten in quarantaine;

De KNVB stelt de loting van het bekertoernooi uit, het is nog niet zeker wat dat betekent voor de Harkemase Boys;

Een Friese seniorenvereniging roept iedereen op om om te kijken naar mensen die de deur niet meer uitkomen;

Een meerderheid van de Nederlanders wil een vuurwerkverbod om de zorg dit jaar te ontlasten;

Nederlandse boeren hebben zorgen over de Duitse lockdown, ze kunnen de patat en het kalfsvlees niet meer kwijt;

Schaatster Michelle de Jong is als enige positief getest op het coronavirus, een dag voor het NK Afstanden;

Al het nieuws over het coronavirus is te vinden in ons coronadossier.

Morgen is er weer een nieuw liveblog over het coronavirus in Fryslân. En in de vroege radio-uitzending van Fryslân Fannemoarn kijken we onder andere vooruit op het NK Afstanden in Thialf. Het is het eerste grote toernooi van het seizoen. Eigenlijk had daar een week geleden al een internationale shorttrackwedstrijd moeten zijn, maar op het allerlaatste moment bepaalde de organisatie dat dat niet door kon gaan. Met een woordvoerder van de KNSB en een verslaggever Omrop Fryslân praten we over de maatregels die de KNSB nu neemt om een herhaling van de situatie voor te komen.

En om twaalf uur horen we in het radioprogramma No yn Fryslân van de GGD hoe die kijkt naar de besmettingscijfers van de afgelopen week.