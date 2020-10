Corona houdt veerboot Doeksen aan de wal; KNVB stelt loting bekertoernooi uit

De coronacrisis is van grote invloed op de werkgelegenheid, maar in Fryslân gaat het beter dan in veel andere regio's in Nederland. Dat komt doordat er in onze provincie veel mensen in stabielere sectoren werken. Het UWV verwacht wel dat ook in onze provincie het aantal uitkeringen volgend jaar oploopt.

Dat Fryslân relatief mild geraakt is door de crisis, komt doordat de werkgelegenheid in de sectoren als zorg, onderwijs niet is gedaald. En in die sectoren werken relatief veel Friezen. Ook de vraag naar personeel in de detailhandel food, techniek en ICT is nog vrij groot. Wie in Fryslân wel hard worden geraakt, zijn jongere werknemers met flex- of uitzendkrachten.