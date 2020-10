Cambuur-doelman Sonny Stevens na winst op RKC: "Het werd de avond van Stevens"

Trainer Henk de Jong heeft genoten van zijn ploeg. "Maarten Pouwels maakt zijn debuut en die jongen doet het fantastisch. Dat zag ik wel aankomen, dat hij steeds beter wordt. Zo zijn we mooi bezig met de jonge jongens, die we beter willen maken. En als dat resulteert in dit, dan is dat leuk voor de club natuurlijk."

De Jong kijkt al uit naar een mogelijke Friese derby tegen SC Heerenveen, dat in de eerste ronde van de KNVB-beker met 3-1 te sterk was voor TOP Oss. "Van mag dat, maar dan liever nog iets later in het toernooi, dat we eerst allebei nog een ronde verder komen. Mooi, Johnny Jansen, ik doe hem even een berichtje."