Leeuwarder gemeenteraad kritisch over reactie college op festivalrapport

"De uitkomsten van het rapport waren nog te begrijpen, maar daarna was het alsof er een trein ontspoorde", aldus Serge Hollander van de VVD. Volgens de rekenkamer was de gemeente bij het verlenen van vergunningen aan de festivals te doordrammerig haar eigen gelijk te halen, stond het niet voldoende open voor de klachten van burgers en had het last van tunnelvisie. "Ik vind het ook niet leuk als ik kritiek krijg, maar denk daarna wel: misschien heeft diegene gelijk. Maar hier wordt gelijk voor de aanval gekozen en toen ging het mis."

Framing

Het college van burgemeester en wethouders was het oneens met de kritiek in het rapport en beschuldigde de rekenkamer zelfs van framing. Wethouder van cultuur Hein Kuiken heeft geen spijt van deze benaming. "We bedoelden te zeggen dat er met een aantal van die typeringen een te eenzijdig beeld van de werkelijkheid is neergezet. Dat we aanpasten met tegenzin, hamerden op ons eigen gelijk en aan tunnelvisie leden. Hier kunnen we wat tegenover zetten."

Kuiken geeft verder toe dat er in het verleden fouten zijn gemaakt, vooral in het begin, maar dat de gemeente hier wel iets mee heeft gedaan. Ook zegt hij bereid te zijn om de aanbevelingen van het rekenkamerrapport over te nemen. Hij zegt zelfs open te staan voor een gesprek met Groene Ster Duurzaam om toch nog te kijken of ze eruit kunnen komen.

Dat stemt de gemeentelijke politiek positief. Wel vindt Serge Hollander dat het college en de rekenkamer de hele gang van zaken met elkaar moeten uitpraten, voordat er weer een opdracht wordt gegeven aan de rekenkamer.

Bestemmingsplan

Voor de festivals is alle hoop nu gevestigd op het veranderen van het bestemmingsplan van het Groene Stergebied. Officieel mogen daar geen festivals worden gehouden en daarom moet er elke keer opnieuw een vergunning worden afgegeven. Tegenstanders spannen steeds rechtszaken aan tegen deze vergunningen, die de gemeente inmiddels tonnen hebben gekost.

"Verder wachten we op een uitspraak van de Raad van State over het geluidsniveau. Als deze uitspraak er is, dan is hier ook eindelijk definitief duidelijkheid over", aldus wethouder Kuiken.