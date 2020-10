De Fryske Marren: wandelpad Omkromte bij Joure moet openbaar blijven

De gemeenteraad zou eigenlijk in november 2019 al een beslissing nemen over het pad. Dat liep vertraging op door procedurele fouten. Het college van B en W moest een nieuw voorstel doen aan de gemeenteraad om het pad toegankelijk te houden.

Gemeenteraad stemt voor.

In de digitale stemming stemden 20 raadsleden voor het voorstel om de Omkromte openbaar en dus toegankelijk te houden, 11 raadsleden stemden tegen.

Het CDA en ChristenUnie waren tegen. "Alweer een raadsvergadering over dit onderwerp. Dat het 11 maanden moest duren voordat wij hier weer over komen te spreken komt door de procedurele fouten van de gemeente," sprak CDA-raadslid Henk Alderse Baas.

Zijn partij stemde dus tegen. "Dat spijt mij omdat mensen onnodig lang in onzekerheid blijven. Is het de moeite waard om in zo'n klein paadje zoveel energie te steken," vroeg het raadslid zich af. "Ook al heb je het recht om over dat pad te laten, moet je dat dan wel doen als het de privacy schaadt van de mensen die er wonen?"