Cambuur verslaat RKC na strafschoppen en bekert verder

Cambuur kwam met een op zes plekken aangepast basiselftal op het vel van het Mandemakers Stadion in Waalwijk. De Leeuwarders moesten in de beginfase vooral verdedigen. Maar tegen de verhouding in was het Cambuur dat op voorsprong kwam. Spits Maarten Pauwels stond helemaal vrij en kon zo een voorzet van Jarchinio Antonia makkelijk achter RKC-keeper Mike Grim werken.

De Leeuwarders lijken na het doelpunt weer wakken te zijn, wat meteen werden er nog een paar kansen gecreëerd. In de veertigste minuut leverde de sterke fase een doelpunt op: na een voorzet van opnieuw Antonia kon Jamie Jacobs de 0-2 ruststand op het scorebord glijden.

Cambuur zoekt naar 0-2

Cambuur dacht net na rust een strafschop te krijgen toen doelman Grim Pouwels onderuithaalde, maar scheidsrechter Richard Martens was het daar niet mee eens. RKC probeerde daarna de aansluitingstreffer te maken, maar wist niet echt door de Leeuwarder verdediging te komen.

Dylan Smit mocht in de tachtigste minuut invallen en zo zijn debuut voor Cambuur maken. De aanvaller dacht meteen zijn eerste doelpunt te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

RKC komt in extremis terug

RKC Wist het daarna ineens weer spannend te maken. Vijf minuten voor tijd schoot Lennerd Daneels de bal vanaf links hard in de verre hoek. Diezelfde Daneels werd even later weer gevaarlijk, maar kon net afgestopt worden.

Met nog zo'n vijftien seconden te gaan kwam Waalwijk toch nog langszij. Juriën Gaari schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard achter Sonny Stevens.

Doelpuntloze verlenging

Cambuur kreeg in de verlenging al snel een grote kans. Mitchel Paulissen kreeg de bal van Hoedemakers en kreeg ruimte om te schieten, maar hij knalde de bal hard over het doel van Grim. Even later waren Anas Tahiri, Paul Quasten en Cyril Ngonge gevaarlijk, maar ze kregen de bal niet achter Stevens.

In het tweede deel van de verlenging was RKC opnieuw sterker, maar de Waalwijkers kwamen niet tot een doelpunt. Dat lukte ook Cambuur niet, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

De eerste strafschop van Gootjes ging raak, maar Tahiri maakte het meteen weer gelijk. Ook Hoedemakers scoorde, waarna Sonny Stevens de penalty van Meulensteen kon tegenhouden en Cambuur op voorsprong zette.

Zowel Paulissen als Damascan scoorden, en ook Nieuwpoort en Azhil schoten raak. Maulun kreeg dus de kans om Cambuur naar de volgende ronde te schieten en de aanvaller miste niet, dus gaat Cambuur door naar de tweede ronde van de beker.