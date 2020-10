'Do bist myn lân' is titelsong bij film van Steven de Jong over Grutte Pier

"We zijn een paar jaar geleden begonnen met de film over Grutte Pier", vertelt Steven de Jong. "We filmen elk jaar een paar weken, een dag of tien, twaalf. Meer kunnen we ook niet ophoesten. Episode één hebben we zo'n beetje klaar, dat is de eerste dertig minuten. We zijn nu bezig met de tweede en het jaar erop pakken we de derde episode. Over een paar jaar is film één klaar. Daarna gaan we verder met film twee en drie, net als Lord of the Rings."

Muziek

Eerder kwam al 'Skriem om my' van Carla de Bruine uit bij dit project en nu is er dus een nieuwe single. "Ik houd van muziek in mijn films en heb ook altijd een titelsong. Nu hebben we Elske DeWall gevraagd om met Milan van Weelden te zingen."

Elske DeWall maakt in de film haar acteerdebuut.