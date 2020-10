Balkster krijgt werkstraf voor gebroken neus op Oktoberfest

Op het Oktoberfest vorig jaar in sporthal De Trime had een vriend van de verdachte eerder op de avond ruzie gekregen met wat andere bezoekers. Na afloop kwam het tot een confrontatie. De Balkster voelde zich bedreigd door een groepje en zwaaide om zich heen. Volgens de verdachte greep een van de jongens hem bij de keel en raakte hij toen iemand, die zo zijn neus brak. De Balkster heeft later bij het slachtoffer zijn excuses aangeboden.

Het slachtoffer vroeg om een schadevergoeding en smartengeld. Beide zijn toegekend. Naast de werkstraf was ook een voorwaardelijke taakstraf gevraagd. Die viel lager uit omdat de rechter er rekening mee hield dat het slachtoffer en zijn vrienden ook vervelend waren geweest.