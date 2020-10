'Walk thru' voor afstudeerders Leeuwarder hogeschool NHL Stenden

Gezellig met elkaar in een grote zaal met andere studenten, familie of vrienden lukt dit jaar niet en dus moest de hogeschool NHL Stenden wat anders bedenken voor de diploma-uitreiking. De afstudeerders kunnen dit jaar toch een diploma krijgen met een zogenoemde 'walk thru'.

Zo probeert de hogeschool er toch nog een feestje van te maken. De student en hun gasten lopen door de inspiratietuin van NHL Stenden. Voor elke student is een tijdslot gereserveerd waarbij een docent en een lid van de examencommissie de diploma uitreikt.

Het gaat om studenten van de opleidingen Management Economie& Recht, International Business & Administration, Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en de Associate Degree van HRM.