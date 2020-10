Michelle de Jong positief getest op corona en doet niet mee aan NK

Schaatssters Michelle de Jong uit Rottum is positief getest op het coronavirus. De schaatsster van Team Reggeborgh kan daarom niet meedoen aan het NK dat vrijdag begint in Thialf. De Jong is twee keer getest op het virus. Beide keren was de uitslag positief. De Jong had wat verkoudheidsklachten en dus werd al eerder bekend dat ze in quarantaine is.