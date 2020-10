Nieuwe testlocatie van de GGD in Kollum geopend

De testlocatie in Kollum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Johannes Bogermanstraat. De andere GGD-teststraten zijn in Drachten, Leeuwarden en IJlst. Binnenkort komt er in of bij Heerenveen nog een vijfde locatie bij. Wie via 0800-1202 of coronatest.nl een afspraak maakt, kan vaak al op dezelfde dag terecht.