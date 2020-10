Arts-microbioloog: "Bloedtesten om coronabesmetting aan te tonen zijn niet betrouwbaar"

Wat houdt 'arts-microbioloog' eigenlijk in, en hoe druk bent u met het virus?

"Ik heb de basisartsopleiding gedaan, met een specialisatie in de medische microbiologie. Vanaf het begin van het jaar heb ik het al druk met het coronavirus. We leren wat het virus is, welke ziektebeelden erbij horen, hoe het met de diagnostiek gaat. Maar ook hoe je het met elkaar moet organiseren, zo hebben we een hele worsteling gehad om genoeg testen te kunnen aanbieden. Er zit dus ook veel organisatie en vergaderwerk in.

Het is de eerste en de enige pandemie die ik hopelijk meemaak, dus de dynamiek is heel interessant. Dan kijk je naar hoe de bevolking zich gaat gedragen, en wat kun je wel of niet met de systemen die we in Nederland in de zorg hebben. Dat wordt allemaal maximaal uitgedaagd. De zorg in Nederland was een bureaucratie geworden met veel regels, maar met het virus is het makkelijker geworden, daar heb je mooie dingen zien ontstaan. Aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld het verdriet in de verpleeghuizen, daar word ik echt niet vrolijk van. Van alles zit erin."

Mijn vrouw kreeg op 9 oktober klachten, de dag erna ben ik uit huis gegaan want ik heb, onder anderen, chronische leukemie. Ik ben nu bij mijn zoon, en ben 10 dagen in quarantaine geweest, mijn zoon niet. De verschijnselen van mijn vrouw zijn nog niet helemaal over. Wanneer kan ik weer naar huis?

"U komt met een lastig probleem. Als ik u zou zijn, zou ik wachten tot uw vrouw drie dagen klachtenvrij is. Niet iedereen gaat even snel door een infectie heen, ook naarmate mensen ouder zijn doen ze langer over het herstel."

In China is het virus ontstaan, daar gaat het nu goed. Waarom kijken we niet hoe China het doet? Zijn we daar nog wel alert op?

"Zij hebben een hele andere samenleving dan dat wij gewend zijn. Hun succes is, denk ik, dat ze hele steden af kunnen sluiten en mensen verplichten binnen te zitten. Het individu is daar minder belangrijk dan de samenleving. Daarbij komt ook dat we lang niet alles horen wat er in China gebeurt.

China heeft nog steeds wel een aantal besmettingen eens in de zoveel tijd, maar daar kunnen ze snel bovenop duiken. Wij proberen ook zo weinig mogelijk virus te hebben, zodat je snel kunt handelen wanneer het weer opduikt. Wij hebben een open land, en hebben te maken met het gedrag van de bevolking. Je moet wel heel strikt alle maatregelen instellen om de Chinese situatie voor elkaar te krijgen. Het WHO en alle andere instanties houden het wel goed in de gaten, die blijven alert. Ze kijken naar wat doen ze daar, en kunnen wij dat ook doen?"

Is er ook werk dat normaal gedaan wordt, wat nu blijft liggen?

"Het zijn vooral de ontwikkelingen die blijven liggen. We hebben altijd wel ideeën over dingen die we zouden willen doen, onderzoeken die we zouden willen doen. Alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld een onderzoek om te kijken wat we kunnen doen met kunstmatige intelligentie, liggen nu stil."

Ik ben woensdag positief getest. Kan mijn man, die reuma en COPD heeft, het nu ook nog krijgen? Ik knap nu wel weer wat op.

"Ik denk dat dat wel mogelijk is, theoretisch in ieder geval. Voordat je ziek wordt gaat er een tijdje overheen. Het is heel fijn als u zo veel mogelijk afstand van elkaar kunt houden. Ik denk niet dat u al honderd procent zekerheid hebt over hoeveel risico u loopt. Overleg het met de huisarts om te kijken wanneer echt alle gevaar is geweken.

Kunnen we ook iets extra's doen aan ons immuunsysteem?

"Het is altijd goed om in optimale conditie te zijn. Qua voedingsmiddelen is er nog niets dat bewezen positief is, maar mijn advies is: blijf in z'n algemeenheid gezond. Als je uitgaanspositie goed is, dan ga je altijd beter door het proces heen."