Amateursport langer op slot; Harkemase Boys bezorgd over beker

Bij derdedivisionist Harkemase Boys hopen ze dat in december de bal weer kan rollen, maar dan is het bijna winterstop. Als de voetbalcompetitie nog uitgespeeld moet worden, komt het neer op heel veel inhaalwedstrijden. Daarnaast heeft Harkemase Boys door een aantal coronagevallen in de selectie nog maar drie competitiewedstrijden gespeeld.

Voorzitter van Harkemase Boys Sippe Heeringa: "Als je in december weer kan voetballen dan lig je vijf, zes wedstrijden achter. Dat zou je nog kunnen inhalen als je de maand juni en alle feestdagen meeneemt. Maar als je straks iedere week voor een uitwedstrijd naar Hoek of Goes moet, dat is voor de jongens niet te doen. Dan heeft een halve competitie onze voorkeur."