Femke Wiersma uit Holwerd tweede op lijst BoerBurgerBeweging

Wiersma is werkzaam als adviseur bij boerenorganisatie NMV. Ze is verder communicatiemedewerker bij de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu. In 2010 kreeg Wiersma landelijke bekendheid door haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw.

BoerBurgerBeweging ontstond na de grote boerenprotesten tegen de stikstofmaatregels van het kabinet. De partij richt zich op boeren en burgers die vinden dat de politiek in Den Haag te weinig weet over het platteland. De beweging denkt voldoende stemmen te krijgen om vijf tot zes zetels in de Tweede Kamer te kunnen behalen.