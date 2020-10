Werkstraf voor Gorredijkster na ruzie met ex-familie

Het incident had al een lange voorgeschiedenis. De man had eerder al een hoogoplopend conflict met z'n ex-vriendin gehad en had door de rechter een contactverbod opgelegd gekregen. Dat verbod gold nog steeds, toen hij in december zijn ex en haar familie tegenkwam.

De verdachte ging erg dicht bij haar in de buurt staan en daarna escaleerde de boel . De ex-schoonvader bespoot de verdachte met rode verf, maar die begon terug te slaan.

Dat bleef niet bij één klap, daarom vond de rechter dat de man straf verdiend heeft. Een eis van 731 euro smartengeld van de ex-schoonvader werd afgewezen door de rechter.