Rijdende winkels in Appelscha rijden af en aan

Daar betaal je ook wat meer voor, want de producten in de winkels van Dirk zijn een beetje duurder dan in de gewone supermarkt. "Voor iets meer centen onderscheiden we ons daardoor wel van de grote jongens", zegt Dirk.

Als de mensen niet in de rijdende winkel durven komen, zet Dirk de boodschappen voor de deur of binnen. Naast contant, kan ook via de bank of met een tikkie worden betaald. Wolters heeft niet alleen groente, fruit, zuivel en snoep te koop, tegenwoordig liggen er ook schoonmaak- en desinfectiemiddelen in zijn schappen. De klanten vragen ernaar. "Normaal hebben we dat niet in ons assortiment, maar nu wel."