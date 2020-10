Burgemeester van Ameland: Sunneklaas kan niet doorgaan dit jaar

Het mysterieuze Amelander volksfeest wordt in de nieuwsbrief niet met naam en toenaam genoemd, maar de burgemeester laat er niet veel onduidelijkheid over bestaan dat hij Sunneklaas bedoelt: "Buiten kunnen we met maximaal vier personen bij elkaar komen. Dit leidt tot de conclusie dat de Amelander traditie begin december niet past binnen de huidige richtlijnen en helaas dit jaar niet gevierd kan worden."

Sunneklaas is een bijzondere en wat geheimzinnige traditie, die de Amelanders bij voorkeur voor zichzelf houden. Amelander mannen lopen vanaf vijf uur 's middag helemaal verkleed en met maskers op door de vier dorpen op het eiland. Jongvolk onder de 18 jaar en vrouwen moeten binnen blijven. Wiet dat niet doet, wordt met stokken naar binnen gejaagd.

Als de rondgang met de verkleden mannen voorbij is, wordt er feestgevierd in een van de 'open huizen' die daarvoor worden ingericht. Vrouwen doen er verstandig aan om in een van die huizen te wachten op het moment dat ze kunnen meedoen aan het feest.

Op Ameland zijn tot nu toe enkele mensen besmet geraakt met het coronavirus, maar er is nog niemand in het ziekenhuis beland of aan het virus overleden. De burgemeester wil dit graag zo houden, en roept de mensen daarom ook op om zich aan de regels te houden. "Ik begrijp dat dat veel van u vraagt, zeker in de komende maanden. Als we samen de schouders eronder zetten, zorgen we ervoor dat niet meer mensen besmet raken."