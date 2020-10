HEA! Kapper Wietze (91) knipt door

Wietze van der Veer is misschien wel de oudste kapper van Fryslân. Met zijn 91 jaar knipt hij nog steeds. In zijn kapsalon lijkt de tijd bijna stil te hebben gestaan. Tijd voor pensioen? Nee, daar moet Van der Veer nog niet aan denken. Zijn oom knipte ook door tot hij 94 jaar was. In de ruim 75 jaar dat Van der Veer al kapper is, maakte hij veel mee. Vooral het knippen van onderduikers en verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog veel indruk op hem.