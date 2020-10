Villaplan Oldeberkoop lijkt door te kunnen gaan

In juni maakte de Raad van State met een spoeduitspraak de weg al vrij voor de bouw van de woningen. De Grijpvogel heeft geen ruimtelijke bezwaren tegen het woningplan, maar heeft wel moeite met hoe het plan tot stand is gekomen. Volgens voorzitter Frans Wuijts zou er sprake zijn van een opzetje tussen wethouder Sierd de Boer en ontwikkelaar Zethoven.

De Raad van State heeft er begrip voor dat De Grijpvogel teleurgesteld is over hoe de plannen tot stand zijn gekomen. Maar volgens de rechter heeft uiteindelijk de gemeenteraad met de plannen ingestemd. Die vaststelling, plus het feit dat er geen ruimtelijke bezwaren tegen het villaplan zijn, maakt de kans dat De Grijpvogel de rechtszaak wint niet zo groot.

De stichting had liever gehad dat er een hofje met achttien seniorenwoningen op die plek kwam. Volgens De Grijpvogel zou dit ook breed worden gedragen in de gemeenschap. De uitspraak van de Raad van State is over enkele weken.