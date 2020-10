Ireen Wüst over sfeerloos NK: "We zijn bevoorrecht dat we mogen schaatsen"

Wüst heeft met haar Team Reggeborgh geen ideale voorbereiding op het NK gehad. De ploeg moest het trainingskamp in Inzell voortijdig afbreken en de rijders moesten daarna vanwege een positieve coronatest van teamgenoot Kjeld Nuis tien dagen in quarantaine.

Ook woensdag had haar ploeg weer slecht nieuws: Michelle de Jong, Janno Botman en Ronald Mulder zitten in quarantaine vanwege een mogelijke coronabesmetting. "Het was geen ideale voorbereiding, maar los van dat heb ik heel veel vertrouwen in komend weekend en kan ik vol voor de prijzen gaan", zegt Wüst.

Nieuwe ploeg

Wüst maakt dit jaar voor het eerst deel uit van Team Reggeborgh, en dat bevalt haar tot nu toe goed. "Er hangt een positieve sfeer. We hebben goed met elkaar kunnen trainen. Ik heb een hele leuke zomer gehad, echt genoten", zegt de schaatsenrijdster van Brabantse afkomst.

"Het zijn allemaal mensen waarmee ik nog nooit mee in de ploeg heb gezeten. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, nieuwe trainingsvormen. Dat gaf me heel veel energie."

Rust

De vijfvoudig olympisch kampioene heeft na haar quarantaine niet stilgezeten. Wüst: "Ik heb vorige week behoorlijk doorgetraind. Ik heb de week gedraaid die ik normaliter in Inzell zou hebben gedraaid. Deze week is het rusten, niet heel veel meer dan dat. Hopelijk komt het dan op tijd bij elkaar vrijdag en ben ik op tijd uitgerust om vol voor de Nederlandse titel te gaan."

Ze start aanstaand weekeinde op Thialf op de 1.000, 1.500 en 3.000 meter.