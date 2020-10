Zeven Friese musea krijgen geld voor corona-aanpassingen

De Friese musea die geld ontvangen zijn Museum Joure, het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het Nationaal Modelspoormuseum in Sneek, museum De Tijd in Bolsward, museum Belvédère in Heerenveen, het Jopie Huisman Museum in Workum en het Warkums Erfskip.

De bijdrage is bedoeld om de musea coronaproof te maken om het publiek op een veilige manier te kunnen ontvangen. De bijdragen zitten tussen de 4.185,00 euro voor het Jopie Huisman Museum en 51.9800,00 euro voor Museum Joure.