Provinciale Staten stemmen voortaan digitaal, geen bitterballen meer

In de Staten is de afgelopen maanden hybride gestemd. De meeste Statenleden stemden met behulp van stemkastjes in de vergadderruimte. Statenleden die niet wilden of konden komen, gaven hun stemmen door aan de griffie, zodat die voor ze kon stemmen. Die hybride stemvorm is mogelijk in strijd met de wet en wordt daarom niet meer gebruikt.

Op de vergadering bleek dat de meeste Statenleden nog wel vast willen houden aan fysieke vergaderingen op het provinciehuis, maar er zijn ook Statenleden die dat niet verantwoord vinden en daar zelf ook niet aan mee willen doen. Dat geldt onder meer voor fractievoorzitter Theun Wiersma van 50PLUS. Wiersma deed daarom digitaal mee aan de presidiumvergadering, net als VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra.

Nieuwe maatregelen kunnen situatie veranderen

Brok wil Statenleden, die niet naar fysieke vergaderingen willen komen, voortaan de gelegenheid geven om digitaal aan fysieke vergaderingen mee te doen. Hij verwaacht dat dat wel te hanteren is, zolang het er niet te veel zijn. Het definitieve besluit over de begrotingsvergadering van 11 november valt pas op 9 november. "Het zijn momenteel allemaal dagkoersen. We proberen door te gaan met de fysieke bijeenkomsten zo lang dat kan, maar een nieuwe persconferentie van premier Rutte kan de situatie natuurlijk zomaar veranderen", zegt Brok.

Er komen wel aanpassingen aan de Statenvergaderingen. Er is voortaan geen catering meer in de vergaderingsruimte in de vorm van koek, bitterballen en andere warme hapjes. "Statenleden zijn net mensen. Als er aan het eind van de vergadering een hapje staat, wordt die anderhalve meter nog wel eens vergeten. Er blijft natuurlijk wel catering, maar die is voortaan op verschillende plekken in het gebouw, zodat mensen niet meer allemaal naar dezelfde plek kunnen."

Wiersma blij

Vanuit zijn woonplaats Drachten bedankte Theun Wiersma van 50PLUS zijn collega-fractievoorzitters uitgebreid voor het veranderen van de wijze van vergaderen, waardoor hij in november weer gewoon mee kan doen. Wiersma kreeg nog wel even het verwijt fan Maarten Goudzwaard (Forum voor Democratie) dat hij 'de publiciteit' had gezocht met zijn bezwaren tegen fysieke vergaderingen. Wiersma vond dat onzin: "Ik heb meerdere telefoontjes gekregen, omdat de mensen me misten. Nou, dat is andersom ook zo: ik mis jullie ook en ik vind het heel mooi dat ik nu digitaal met jullie kan vergaderen."