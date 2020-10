'Defensie-activiteiten Vliehors niet schadelijk', Waddenvereniging perplex

Volgens Ellen Kuipers van de Waddenvereniging wordt met de uitkomsten van het rapport-Waardenberg het Waddengebied helemaal niet goed beschermd, omdat alles gewoon doorgaat zoals altijd:

"Dan hebben we het over vliegen met straaljagers, proefbommen en echte bommen gooien en helikopters die op- en neergaan. Als dat niet schadelijk is, wat is dan wel schadelijk? Dan zou er theoretisch ook geen vergunning nodig kunnen zijn. En als voor militaire activiteiten met veel geluidsoverlast geen vergunning nodig is, dan kunnen we wel ophouden."

Het opvallende is dat het toeristenvervoer met de vrachtwagen van de Vliehors Express over het strand wel problematisch is voor de natuur

De vergunningaanvraag ligt nu bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De Waddenvereniging gaat binnenkort in gesprek met dat ministerie. Grote vraag is hoe zij tegen deze natuurtoets aan kijken. Want, als zoiets als dit goedgekeurd wordt, is dat wat de Waddenvereniging betreft, het einde van dit vergunningsysteem, zegt Ellen Kuipers.