Geen reden tot extra onderzoek naar temperatuur afvaloven Harlingen

Er is geen reden om extra onderzoek te doen naar de verbrandingstemperatuur in de afvaloven REC in Harlingen. Dat zegt de Raad van State, die in twee uitspraken de eis van Stichting Afvaloven Nee (SAN) van de hand deed. SAN is van mening dat er sprake is van een constructiefout en wilde dat de hele oven gereviseerd werd, maar daar ziet de Raad van State geen reden toe.