Ineke van Gent over bescherming Waddengebied tegen containers: "Tijd voor actie"

"Er zijn rapporten op rapporten uitgebracht", zegt Van Gent. "Het wordt nu tijd voor actie, om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen." Het Waddengebied moet beter worden beschermd, zei de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eerder al.

Vaarroutes verbeteren

Van Gent was er woensdag zelf niet bij in Den Haag, maar ze heeft van tevoren wel contact gehad met alle Kamerleden die in de commissie zitten die de ramp bespreekt. Ze heeft ze op verscihllende zaken gewezen. "Het is belangrijk dat we met Duitsland en Denemarken een concreet voorstel komen om de vaarroutes te verbeteren. Dat de Kustwacht dringend advies geeft om niet te varen bij slecht weer: niet over de zuidelijke, maar ook niet over de noordelijke route."

Meer weten over de containers

Mochten er toch weer containers van een schip vallen, dan moet alles ook beter geregeld zijn. "We moeten inzicht krijgen in de lading van de schepen, we moeten de containers beter kunnen lokaliseren, en er moet een betere regeling komen voor het geval die rotzooi opnieuw aanspoelt. Want opruimen was een heel gedoe." Maar het belangrijkste is om een nieuwe ramp te voorkomen, vindt Van Gent.