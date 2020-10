Harry van der Molen wil onderzoek naar algoritmes

Het Friese CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen dient woensdag een motie in tegen het gebruik van algoritmes. Die zorgen ervoor dat mensen op kanalen zoals Facebook en YouTube alleen maar informatie te zien krijgen uit de eigen bubbel. Zo wordt veel desinformatie verspreid (bijvoorbeeld over corona, 5G en de gevaren van vaccins), of er is sprake van politieke beïnvoeding en polarisatie.