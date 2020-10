Fryslân handhaaft strenger, zegt Buma: "Niet langer alleen waarschuwingen"

Op de vraag of de maatregels na december weer kunnen worden versoepeld, had Buma geen direct antwoord. "Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. We weten inmiddels dat - als het versoepelt - het dan ook zomaar een derde golf kan worden." Het feit dat er nog geen vaccin is en dat het virus wijdverspreid is, vindt de CDA'er reden genoeg om geen uitspraken over de toekomst te doen. We weten, zo zegt hij, immers niet hoe we er in december voor staan. "Dit gaat lang duren, dit is ernstig, de crisis is nog niet voorbij. Ook deze decembermaand moeten we onszelf beperken. Als we dat niet doen, zitten we er in februari weer middenin."

Anders dan anders

Het is nog maar de vraag of we de feestdagen op een 'gewone' manier kunnen vieren, zegt Buma. "De vraag hoe we Kerst doen is op dit moment niet te voorspellen. Zolang er niet een werkend vaccin is, zullen er altijd beperkingen zijn. Er komt een moment dat dat vaccin er is en dat we ons leven weer kunnen oppakken. Maar het duurt lang, en we zitten er middenin."

Geen illussies hebben

Volgens hem kunnen, ook nu de Friese coronacijfers beter lijken te worden, de maatregels in Fryslân nog niet worden versoepeld. "Op dit moment zitten we er in Friesland ook middenin. De ziekenhuizen zijn ook bij ons vol, ook bij ons wordt de GGD tot het maximale opgerekt. We moeten geen illusies hebben dat we het hier heel makkelijk hebben, het is hier ook heel heftig. We zitten in een situatie waar het hele land het ernstig heeft. Hoe beter we ons aan de regels houden, hoe eerder we eruit zijn. Alles wat we in de toekomst kunnen doen, hangt ervan af hoe we ons nu aan de regels houden", aldus de burgemeester van Leeuwarden.