Den Haag praat over containerramp: "Hierna moeten er besluiten vallen"

Zo'n rondetafelgesprek, wat houdt dat precies in?

"Het is een technische briefing. En het gaat daarbij dus vooral over de aanbevelingen en conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad. De Kamerleden in de commissie kunnen de Onderzoeksraad daar woensdag vragen over stellen. Uit die vragen kun je vaak ook al iets afleiden wat de Kamerleden ervan vinden. Niet alleen de Onderzoeksraad zit erbij, maar ook deskundigen van maritiem onderzoeksinstituut MARIN, een vertegenwoordiger van de Waddeneilanden en de Waddenvereniging."

Wat doen de Kamerleden met de informatie die ze krijgen?

"Het is voornamelijk om informatie in te winnen voor het debat dat ze hierover voeren met de minister. Want wil je een debat voeren over deze best wel ingewikkelde zaak, dan moet je wel scherp hebben wat je kunt en moet doen. Daarvoor liggen er nu dus al een aantal aanbevelingen op tafel. En wat de Onderzoeksraad zegt en schrijft, dat telt behoorlijk in Den Haag. Zowel bij de minister als bij de Kamerleden."