Femke Kok: Van schaatsdiploma C naar snelste vrouw ooit op Thialf

Kok en haar ploeggenoten bij Reggeborgh hebben hectische weken achter de rug. Toen ze op trainingskamp in het Zuid-Duitse Inzell waren, bleek dat ploeggenoot Kjeld Nuis corona had. Haastig verlieten de schaatsers Duitsland, waarna ze tien dagen in quarantaine moesten. Voor Femke Kok betekende dat, dat ze op een vakantiepark in Langweer zat met twee ploeggenoten. "Dat is niet ideaal, zo vlak voor het NK. Het was niet anders en we hebben er het beste van gemaakt", vertelt Kok thuis in Nij Beets.

Schrik

Dat een ploeggenoot het coronavirus had, heeft wel impact gehad in de ploeg. Kok: "Dan schrik je er wel echt van. Natuurlijk maak ik me er wel zorgen over. Maar iedereen houdt zich aan de regels, zodat het hopelijk meevalt. Want het zou wel mooi zijn dat alle wedstrijden, zoals ze nu op de kalender staan, gewoon doorgaan. We mogen blij zijn dat we nog kunnen schaatsen."