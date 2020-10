Leeuwarder aangehouden vanwege bedreiging met mes bij school

De politie kreeg de melding van de conciërge van de school, die de bedreiging had gezien. De politie heeft de vier verdachten daarna staande gehouden. Bij de 22-jarige Leeuwarder vond de politie een mes. Dat is in beslag genomen en de Leeuwarder zit vast.

Een van de drie andere verdachten had een boksbeugel. Die heeft de politie ook in beslag genomen.