Provinciale Staten van Fryslân al maandenlang creatief met stemregels

De nieuwe tijdelijke wet digitale besluitvorming geeft Statenleden de mogelijkheid om thuis digitaal te stemmen, maar alleen als een meerderheid van de Statenleden dat doet. Ook commissaris van de Koning Arno Brok denkt dat de Friese oplossing voor een zogeheten 'hybride stemming' niet aan de wet voldoet.

Geerten Boogaard is hoogleraar 'decentrale overheden' aan de Universiteit van Leiden. Hij noemt de hybride stemmingen in de Friese Staten in een eerste reactie 'wonderlijk'. "De tijdelijke wet digitale besluitvorming voorziet in een fysieke stemming óf in een digitale stemming, maar niet in een hybride stemming."

Volgens Boogaard zou het beter zijn als een Statenlid dat niet bij de vergadering kan zijn, met een Statenlid dat er wel is - en een tegenovergestelde mening heeft - af te spreken om ook niet te stemmen. Dat zogeheten 'pairen' wordt in de Tweede Kamer regelmatig toegepast.

Brok: zelf bepalen

Commissaris Arno Brok vindt dat Provinciale Staten in deze tijd pragmatisch en soepel met de regels om moeten gaan. "Het is een besluit van de Staten om het zo te doen. Maar er zijn Statenleden die het ingewikkeld vinden en daarom praten we er deze week opnieuw over", zegt Brok. "We bepalen in Fryslân graag zelf hoe we de zaken regelen, dat past ook wel een beetje bij onze volksaard. Het belangrijkste is dat we ons parlement gewoon kunnen laten functioneren."

Overstappen op digitale vergaderingen

Het Presidium praat woensdag ook over het verzoek van 50PLUS-Statenlid Theun Wiersma om weer over te stappen op digitale vergaderingen. Wiersma wil zelf niet fysiek vergaderen in deze coronatijd. Doorgaan met fysieke vergaderingen zou daarom betekenen dat hij niet meer mee kan praten.

Commissaris Brok zou dat jammer vinden. "Wiersma heeft een punt, maar er zijn ook fracties die principieel tegen digitaal vergaderen zijn. We moeten hier op een soepele en begripvolle manier met elkaar over praten. Wie weet vinden we een goede oplossing voor onze begrotingsvergadering in november."

Brok kan zich goed voorstellen dat het definitieve besluit over die vergadering later wordt genomen, zodat het mogelijk is om rekening te houden met de corona-ontwikkelingen op dat moment.