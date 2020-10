Heerenveen-trainer Jansen ontevreden ondanks winst: "Het was niet goed genoeg"

"Top Oss is gewoon minder dan wij. Simpel. Dus dan moet je ook gewoon veel hoger baltempo spelen om ze echt kapot te spelen. Als je dan een tempootje te laag speelt, dan hebben ze altijd het gevoel dat ze mee kunnen komen. Daar baal ik gewoon van", zegt Jansen.

"Waar dat dan aan ligt, dat is soms heel lastig om te benoemen. Onderschat je het? Denk je dat het te makkelijk gaat? Je kan alles wel bedenken, maar het was gewoon niet goed genoeg. Uiteindelijk wel goed genoeg om te winnen, daar zijn we dal wel weer blij mee", zo zegt de trainer.

Rendement

Ook aanvaller Mitchell van Bergen zag dat het niet goed was."Ik denk door wat vermoeidheid bij iedereen. Maar wel goed genoeg voor een overwinning, dus ik ben er toch wel blij mee", zegt Van Bergen.

De wedstrijd tegen de eerstedivisionist leek voor Van Bergen de ideale kans om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. Dat lukte niet. Toch blijft hij positief. "Ik trek me niks aan van wat mensen zeggen of dat mijn rendement laag is. Hij komt en dan gaan er meer vallen. Dan hoor je niemand meer. Dan is het alleen maar goed. Zo werkt het gewoon . Zo speelt het in mijn koppie. Ik ben niet per se op zoek naar een goal. Ik ga mezelf ook niet druk opleggen voor een goal. Hij gaat gewoon komen en dan ga ik veel scoren", zo zegt Van Bergen.

