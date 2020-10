Nieuwe coronatestlocatie Kollum in gebruik genomen: geen wachttijd meer

In het gunstigste scenario wordt de kwaliteit van de zorg 35 procent afgeschaald, zegt Kuipers van het LNAZ. Dat kan alleen als er heel snel een afname in het aantal ziekenhuisopnames wordt ingezet. In het ernstigste scenario wordt 76 procent van de reguliere zorg afgeschaald.

Het grootste probleem is een gebrek aan personeel. Eén van de opties is om gediplomeerde mensen in te zetten die nu niet in de zorg werken. "Allebei beetjes helpen, maar het effect is beperkt en voor een korte periode", zegt Kuipers.