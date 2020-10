Nieuwe coronacijfers RIVM zijn weer later

Jaap van Dissel van het RIVM denkt dat de maatregels die zijn getroffen, mogelijk effect hebben. Hij denkt dat de piek van de coronabesmettingen op 1 november ligt.

De groei van ziekenhuisbezetting zet minder hard door, maar de kanteling is er nog niet. "Eigenlijk zitten we net op een kritisch punt om te zeggen of we aan de huidige maatregelen genoeg hebben", seit Van Dissel. "Het is te vroeg om te zeggen dat we zeker gaan dalen. De komende dagen zijn kritisch."