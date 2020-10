Kabinet wil veel meer testlocaties, onder meer 25 plekken voor sneltesten

Het Kazenmattenmuseum in Kornwerderzand is dit jaar ook in november open. Door de coronamaatregelen opende het museum dit jaar pas op 1 juni z'n deuren. Omdat dat later dan normaal was, is het museum nu langer open. Een bezoek brengen kan van donderdag tot en met zondag.

Dit jaar zijn er tot nu toe 8.500 bezoekers in het museum geweest. Vorig jaar was dat in totaal 18.000.