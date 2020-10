Coronanieuws woensdag 28 oktober: 94 nieuwe besmettingen in Fryslân

'Red Restaurant Lauwersland' met een hand met daarop in grote rode letters 'HELP'. De noodkreet op sociale media komt van restaurants Lauwersland in Oudwoude. Het dreigt, net als veer andere horeca, kopje onder te gaan door het coronavirus. Edwin van der Werff: "De eerste coronaperiode konden we wel dragen, we hadden wat reserves. De belofte van de overheid lee mooi, maar als het erop aankomt, is het net even wat anders. In september waren we net weer een beetje op een niveau dat we konden dragen. Toen kwam de grote knal.

Ze hebben tal van plannen, zoals afhalen. "We hebben 300 kilo stoofperen geschild en verpot om te verkopen." De nieuwe vestiging in Dokkum gebruiken ze als afhaallocatie. Met de oproep vragen ze steun van de vaste klanten. Op de eerste dag is bijna duizend euro binnengehaald. "Dat is geweldig, dat medeleven."