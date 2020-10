sc Heerenveen in KNVB Beker te sterk voor verzwakt TOP Oss

De thuispoeg kwam al in de elfde minuut op voorsprong door een doelpunt van Joey Veerman. Hij kon met een geplaatst schot in de verre hoek keeper Bo Geens passeren. De eerstedivisionist kwam met bijna een half uur op de klok weer op gelijke hoogte. Joshua Sanches schoot na een hakbal van Dennis van der Heijden via de binnenkant van de paal binnen.

Lang kon de Brabantse ploeg niet van de voorsprong genieten, want vier minuten later maakte Benjamin Nygren daar met een intikker op aangeven van Joey Veerman er 2-1 van. Nygren was in de 40e minuut ook betrokken bij de derde Friese goal van de avond. Rodney Kongolo zou zijn corner via de onderkant van de lat binnenkoppen.