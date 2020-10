Verhuizing en corona, hoe ziet Jaarsma terug op afgelopen seizoen Sybrandy's?

"We zitten in onderhoud. Daarbij krijg ik veel steun van de familie Sybrandy, die hebben daar veel kennis van. Dat deden ze altijd zelf. We hebben het er druk mee, want we willen een natuurpark toevoegen aan het park", legt Jaarsma uit. "Er komt een 'blotevoetenpad' voor kinderen, er komt een 'vogelkijkpunt'. Dus wij hoeven ons niet te vervelen de komende tijd."

Corona

Jaarsma ziet ondanks de corona terug op een mooi seizoen. "We zijn hartstikke blij dat we het park konden behouden voor de regio en dat we over een paar jaar 100 jaar speelpark in Gaasterland kunnen vieren", zegt Jaarsma.

In april hoopt Jaarsma weer open te kunnen. "Dan hopen we ook weer schoolreisjes te krijgen, want die hebben we wel minder gehad vanwege corona", zegt Jaarsma.