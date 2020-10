Wolvegaaster gestolen beeld 'Mens en Dier' in stukken teruggevonden

Het Wolvegaaster gestolen beeld 'Mens en Dier' is teruggevonden. Het kunstwerk was het afgelopen weekend van de sokkel verdwenen bij drafbaan Victoria. Het blijkt dat het beeld niet alleen gestolen is, maar ook volledig vernield. Het ligt in stukken op de gemeentewerf. De vraag is nog maar, of het beeld weer gemaakt kan worden. Er is nog geen spoor van de dader(s).