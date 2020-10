Tiny de Boer van cliëntenraad Talma Hiem: "Het is intens verdrietig"

Contact

Voor De Boer is het nu vooral belangrijk om in contact te blijven met 'haar' mensen, zoals ze zelf zegt. "In de eerste golf heb ik 750 kaarten gestuurd naar alle bewoners. Ook kwam ik wel eens voor een bakje koffie, dan stond ik buiten en ging het raam even open. Zo konden we toch bijpraten."

Belangrijk is volgens haar vooral dat er, waar mogelijk, wel bezoek mag komen. "We zullen er ook alles aan doen dat niet alles opnieuw wordt afgesloten. Het doet de mensen echt iets. Een bewoner zei: 'Tiny, we zaten in een gevangenis'. Wanneer je dat hoort, dan gaat dat dwars door je heen. Dit moeten we de mensen besparen, dat mogen ze niet opnieuw meemaken."