Half miljard steun ook voor kermisexploitanten en horeca: "We zijn blij met elke cent"

Voorzitter Atze Lubach van de landelijke bond voor kermisbedrijven is positief over de nieuwe steunregeling. Maar er is nog veel onzeker. Het is nu het einde van het kermisseizoen en twee weken geleden kwam er voor de tweede maal een verbod. Midden oktober waren er nog verschillende grote kermissen in ons land. Die moesten toen allemaal stoppen.

Oliebollenkramen

Wat er nog over is, zijn de 1700 oliebollenkramen. Die hebben wisselende omzetten. Als ze bij het openbaar vervoer staan, verkopen ze minder omdat er minder reizigers zijn. Staan ze bij een tuincentrum of bouwmarkt, verkopen ze misschien wat meer, want mensen willen het thuis graag gezellig maken, volgens Lubach.

Toestand in 2021

Maar hoe komt het volgend jaar met de 1400 kermissen, vraagt Lubach zich af. Kunnen ze nog doorgaan, al dan niet in aangepast vorm? Wat met steekt is dat er sprake is van willekeur. Het kabinet had de kermissector eerder weer ruimte gegeven. Als locatie met doorstromend publiek mochten de kermissen weer beginnen. Maar zodra de burgemeesters en de veiligheidsregio's een negatief advies gaven, moesten ze weer dicht.