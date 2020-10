Studenten helpen elkaar met psychische zorgen door corona

Student Sebastiaan Amizambia herkent "Je mist wel echt het onderlinge contact. Je komt niet meer even bij elkaar voor een kopje koffie en gaat niet naar een feestje. En ook even bijpraten over de studie gaat niet zo makkelijk. Het kan allemaal wel online, maar het is toch niet hetzelfde."

Amizambia is een van de studenten die aangesloten is bij het JEF Atelier. Door met studenten in gesprek te gaan probeert hij hen er weer bovenop te helpen. "En dat proberen we vooral nog gewoon hier op school te doen. Mensen kunnen gewoon binnenlopen voor een praatje, maar het kan ook digitaal."

Hij merkt dat de mensen die om hulp komen het echt fijn vinden dat ze geholpen worden door iemand die zelf ook student is. "Je hebt gewoon veel sneller door waar ze tegen aan lopen. Omdat je zelf misschien deels die problemen ook hebt of omdat je dingen herkent van andere studenten."