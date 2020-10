Stormloop op fysiotherapie door thuiswerken, CNV heeft zorgen

Het CNV heeft onderzoek gedaan onder 2.600 leden. Daaruit bleek dat 44 procent van de thuiswerkers niet beschikt over een Arbo-verantwoorde werkplek en 35 procent weet niet of ze wel een goede houding aannemen bij het werk. "We schrikken van de uitkomsten van dit onderzoek. Het betekent dat honderdduizenden thuiswerkers last hebben van fysieke klachten. Onacceptabel", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Fitpakket

De vakbond wil dat werkgevers hun personeel thuis een fitpakket aanbieden, met een online coach die de mensen fysiek en mentaal door de crisis helpt. Want er zijn niet alleen lichamelijke klachten. "Daarnaast is er ook een hogere mentale belasting: 36 procent van de thuiswerkers voelt zich geïsoleerd, bijna een kwart voelt zich overbelast. Een op de drie ervaart meer concentratieproblemen, 28 procent is vaker uitgeput. Acht procent zit tegen een burn-out aan en eenzelfde percentage ervaart meer relatieproblemen met de partner'', zegt het CNV.