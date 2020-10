Vergaderingen B en W in twaalf van de achttien Friese gemeenten digitaal

Het college van Achtkarspelen heeft een tijdje alleen online vergaderd, maar op dit moment hebben ze een andere constructie. Vijf mensen zijn fysiek in Buitenpost en twee mensen sluiten online aan. De gemeente schrijft in een reactie: "Het college vindt dat ingrijpende onderwerpen die spelen (denk daarbij aan financiële uitdagingen, coronavirus) het nodig maken dat ze fysiek samenkomen. Dit is ook mogelijk gemaakt door de noodverordening."

In die noodverordening staat een uitzondering voor het verbod op bijeenkomsten. De uitzondering geldt voor wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals gemeenteraadsvergaderingen.

Het goede voorbeeld

Toch kiezen er wel twaalf gemeenten voor om het overleg tussen burgemeester en wethouders online te houden. Ze geven aan het goede voorbeeld te willen geven.

Een van die gemeenten is Ooststellingwerf. Burgemeester Harry Oosterman zit zelf wel op het gemeentehuis, maar kruipt daar achter zijn laptop. De wethouders zitten thuis. "Er moeten altijd wel wat stukken getekend worden, dus ik ben hier zelf wel. Maar de rest zit thuis. We zijn met vijf man, in zo'n klein gezelschap kan het dan prima."